الدفاع السورية تكشف عن تفاصيل الهجوم على دمشق.. غارات إسرائيلية

شهد محيط العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الاثنين، دوى انفجارات، ناتجة عن تصدي وسائط الدفاع لهجوم إسرائيلي رقم 23 خلال العام الجاري 2023.

وكشفت وزارة الدفاع السورية، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ حوالي الساعة 11:05 مساء أمس الاثنين، هجوما بصواريخ موجهة من اتجاه «الجولان السوري المحتل».

وفي وقت سابق، طالبت «دمشق» على لسان بعثتها في منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بإدانة الهجمات الإسرائيلية عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

استهداف بعض النقاط في محيط دمشق

وأشار المصدر العسكري السوري، إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام، قالت في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف ما لا يقل عن 3 منشآت سورية، مشيرة إلى مقتل شخصين اثنين، في الضربات الجوية الإسرائيلية.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى استهداف الصواريخ الإسرائيلية، مواقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة الكسوة، ما أسفر عن تدمير موقع في المنطقة وموقع يضم آليات قرب المطار السوري.

وفي 7 أغسطس الجاري، أسفر قصف جوي إسرائيلي، على بعض النقاط في محيط دمشق، عن مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرون، ووقوع بعض الخسائر المادية.