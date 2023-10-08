انطلاق منافسات الدور الثاني من الأسبوع العاشر لمراكز الشباب في الدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن انطلاق منافسات الدور الثاني من الأسبوع العاشر لدوري مراكز الشباب «توتال إنرجيز»، في نسخته العاشرة.

دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة

وأشارت «عثمان»، في بيان لها إلى أن دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة يشارك فيه 24 فريقا موزعين جغرافيا تبعا لـ 19 إدارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

نتائج منافسات الأسبوع التاسع

وأوضحت أن نتائج منافسات الدور الثاني للأسبوع التاسع من دوري مراكز الشباب ضمن المجموعة الأولى كالتالي:

نتائج المجموعة الأولى

صعود فريق مركز شباب منشأة البدوي لدور الثمانية بعد تغلبه على فريق مركز شباب مدينة بني عبيد بنتيجة 2/4، على ملعب نادي سماد طلخا.

المباراة الثانية في نفس المجموعة فقد فاز فريق مركز شباب ميت الكرماء على فريق مركز شباب نوسا الغيط بنتيجة 1/3.

المباراة الأخيرة فقد تعادل كل من فريقي مركز شباب سنفا ومركز شباب بهوت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.