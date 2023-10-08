«رياضة الدقهلية» تبحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات في مراكز الشباب

أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنظيم جولة تفقدية لبحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات داخل مراكز الشباب.

بحث فرص الاستثمار

وأشارت «عثمان»، في بيان لها، إلى أنها توجهت إلى مركز شباب المخزن التابع لإدارة شباب السنبلاوين، وتفقدت أرجاءه لبحث فرص الاستثمار.

وأكدت «عثمان»، ضرورة العمل علي الاستفاده بكل مساحة موجودة بالمركز من خلال الاستثمار الرياضي، وخلق فرص عمل للشباب، ووجود مصادر دخل متعدده للمركز لزيادة عدد الأنشطة والألعاب المتعددة، ووجود مركز شباب نموذجي ومتنفس للشباب، والاستفادة من طاقات الشباب في الرياضة، وكل المجالات الأخرى مثل الثقافية والاجتماعية.

الاستثمار الرياضي في مراكز الشباب بالدقهلية

وأشارت إلى العمل وفقا لمبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صاحب فكرة الاستثمار الرياضي في مصر، من إنشاء حمامات سباحة وقاعات مناسبات، مما يعود بالنفع المالي على مراكز الشباب، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال هذه المشاريع.