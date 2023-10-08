13 أستاذا بالجامعة اليابانية ضمن قائمة «ستانفورد» لأفضل 2٪ من علماء العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السفير الهولندية، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، تضمنت القائمة 13 عالما من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

أسماء الفائزين

وبحسب بيان الجامعة اليابانية اليوم، فإن القائمة الجديدة التي صدرت خلال شهر أكتوبر الجاري تضمنت كل من الدكتور سامح ندا أستاذ هندسة الطاقة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، والدكتور محمد مختار محمد، عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور محمد أبو زهاد، أستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، مدرسة الهندسة الإلكترونية والاتصالات والحاسب، والدكتور محمد عياد، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور حمد عبد المنعم، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور حمدي أبو علي، رئيس قسم هندسة مصادر الطاقة، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، والدكتور صبحي عبد القادر، أستاذ بقسم هندسة القوي الكهربية، مدرسة الهندسة الإلكترونية والاتصالات والحاسب.

وشملت القائمة الدكتور جهاد جنيدي، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، و الدكتور ضياء الدين منصور، أستاذ بقسم هندسة القوى الكهربية، مدرسة الهندسة الإلكترونية والاتصالات والحاسب، والدكتور محمود نصر، أستاذ مشارك بقسم الهندسة البيئية، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، والدكتور محمد عبد الهادي جبريل، أستاذ بقسم الهندسة الصناعية و التصنيع، مدرسة هندسة التصميم الإبداعي، والدكتور حسن شكري، رئيس قسم الهندسة البيئية، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، والدكتورة مروة القاضي، أستاذ بقسم الهندسة الكيميائية والبتروكيمياويات، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.

رئيس الجامعة يهنئ الفائزين

وهنأ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا علماء الجامعة الذين تم إدراجهم بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، متمنياً لهم النجاح المتزايد من خلال التقدم في مسيرتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس جهود الجامعة للارتقاء بجودة البحث العلمي بالجامعة والنشر الدولي.