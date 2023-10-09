«الإسكندرية أجمل» شعار حي الجمرك للارتقاء بمستوى التشجير والتجميل

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن الحي يكثف جهوده لرفع كفاءة الحدائق والتشجير للارتقاء بمستوى التجميل بالحي، وهدفنا أن تصبح الإسكندرية المحافظة الأجمل كعروس للبحر الأبيض المتوسط، وأن يكون حي الجمرك أجمل أحياء الإسكندرية، نظراً لأنه الحي الأكثر زيارة من السياح وضيوف الإسكندرية، ويجب أن تكون شوارع وحدائق وأشجار الحي على أعلى مستوى من التنسيق الجمالي ونعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

زيادة المسطحات الخضراء

وأشارت خليفة، لـ«الوطن»، إلى أنه لتنفيذ هذا الهدف قامت إدارة الحدائق بالحي بقص وتهذيب الأشجار وقص الأسيجة بحديقة محمد علي كما تم قص المسطحات الخضراء بجزر الكورنيش، وري المسطحات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق مع الحفاظ على هويتها، فضلاً عن زيادة المسطحات الخضراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من التغيرات المناخية إتساقآ مع رؤية مصر 2030.

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مسابقة بين الأحياء

وأضافت نهى خليفة أن الحى يقوم بهذا العمل بشكل دورى وهذا لا يمنع أن الحى يسعى أيضا فى المسابقة التي أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بين الأحياء، ورصد مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة، حيث تم رصد مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و 30 ألف جنيه للمركز الثالث، مؤكدا أنه تم وضع الشروط والمعايير للميادين التي ستشارك في المسابقة من خلال الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية على أسس علمية تتوافق مع توجيهات الدولة نحو مواجهة التغيرات المناخية، كما أن أعمال تطوير الميادين يراعى بها القيمة الحضارية والثقافية لمدينة الإسكندرية، وكذلك مراعاة الأبعاد التراثية للمنطقة التى يوجد بها الميدان وإنتقاء ما يناسبها من أعمال تجميلية.