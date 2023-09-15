حي الجمرك بالإسكندرية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للصم وضعاف السمع

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن حي الجُمرك شارك بماراثون نادي روتاري الإسكندرية والاحتفال باليوم العالمي للصم وضعاف السمع، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إذ انطلق الماراثون من أمام مكتبة الإسكندرية حتى قلعة قايتباي، حيث تمت إقامة بعض العروض والفقرات الفنية.

مشاركة مبادرة 100 يوم صحة

وأضافت نهي خليفة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى تخصيص سيارة متنقلة من وزارة الصحة والسكان لتفعيل مبادرة 100 يوم صحة للكشف وصرف العلاج مجانا.

جدير بالذكر، أن هذه الفعالية كانت مترجمة بلغة الإشارة، وجاء ذلك في إطار مشاركة رابطة الصم وضعاف السمع في العديد من المجالات لإدخال السعادة لقلوبهم.

شاركنا لنشر السعادة

وأشارت رئيس حي الجمرك إلى أن العديد من إدارات الحي، شاركت في الاحتفالات لبث روح المشاركة ونشر السعادة بين الصم وضعاف السمع، وتواجدت إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية واللجان والمجالس ووحدة التدخل السريع والرصد البيئي، والمشروعات والطرق والتنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص. ‏