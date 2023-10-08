رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأونروا: 73 ألف فلسطيني لجأوا لمدارس الوكالة خوفا من القصف الإسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
08:44 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
أونروا

أونروا

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن قطاع غزة بدون عمليات عسكرية هو يعاني حصارا مشددا منذ أكثر من 15 عاما، وحركة الاستيراد والتصدير شبه معدومة.

البطالة تخطت 50% بين شباب غزة

وأضاف أبو حسنة، خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البطالة تخطت 50% بين شباب غزة ونحو 80% بين النساء وهناك 90% مشكلات في الطاقة والمياه.

استمرار نقص الأغذية والأدوية

وأوضح أن أونروا استقبلت نحو 73 ألف لاجئ فلسطيني لجأوا إلى 64 مدرسة تابعة للأونروا خوفا من القصف الإسرائيلي، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة العمليات والهجمات على القطاع، إضافة إلى استمرار نقص الأغذية والأدوية، وأونروا الآن ليس لديها القدرة المادية لاستيعاب هذا العدد من اللاجئين في مدارسها لأنها مخصصة للدراسة فقط.

اقرأ المزيد:

مستشار أونروا: 95% من ميزانية المنظمة تبرعات تطوعية

الإمارات تخصص 20 مليون دولار لدعم أونروا

وزير الخارجية الأمريكي يعلن تقديم 50 مليون دولار دعما إضافيا إلى «أونروا»

مصر تجدد دعمها للطلاب الفلسطينيين في اجتماع «أونروا» والجامعة العربية

السيسي لـ«مانحي أونروا»: ادعموها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.. ومصر معكم

وزير الخارجية يبحث مع مفوض «أونروا» دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين