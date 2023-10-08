الأونروا: 73 ألف فلسطيني لجأوا لمدارس الوكالة خوفا من القصف الإسرائيلي

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن قطاع غزة بدون عمليات عسكرية هو يعاني حصارا مشددا منذ أكثر من 15 عاما، وحركة الاستيراد والتصدير شبه معدومة.

البطالة تخطت 50% بين شباب غزة

وأضاف أبو حسنة، خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البطالة تخطت 50% بين شباب غزة ونحو 80% بين النساء وهناك 90% مشكلات في الطاقة والمياه.

استمرار نقص الأغذية والأدوية

وأوضح أن أونروا استقبلت نحو 73 ألف لاجئ فلسطيني لجأوا إلى 64 مدرسة تابعة للأونروا خوفا من القصف الإسرائيلي، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة العمليات والهجمات على القطاع، إضافة إلى استمرار نقص الأغذية والأدوية، وأونروا الآن ليس لديها القدرة المادية لاستيعاب هذا العدد من اللاجئين في مدارسها لأنها مخصصة للدراسة فقط.