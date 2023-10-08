ضبط 36 مخالفة متنوعة في حملة تموينية على الأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات نحو 36 مخالفة تموينية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات.

عمل حملات بالدقهلية

وأشار «دايرة»، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز.

الحملات الرقابية بالإدارات التموينية

وأوضح أنه جرى تشكيل العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق، والمرور على مراكز وقرى مدن دكرنس، والجمالية، والمنزلة، وبندر ميت غمر، وشربين.

وأضاف «دايرة» عن تحرير الحملات التموينية 7 مخالفات كالآتي، 5 مخالفات نقص وزن ما بين 9: 19جرام، و 2 مخالفة توقف عن الإنتاج، وتحرير 6 إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش، و18 محضرا عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر غش تجاري، ومحضر سلع مجهول المصدر، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.