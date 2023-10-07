ضبط 15 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز الدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق للوصول إلى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أنه تم تحرير 15 مخالفة للأسواق والمخابز.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لها.

المرور على 75 مخبزا في حملة تموينية

وأشار إلى أنه جرى المرور على مراكز وقرى مدن المنصورة وطلخا، إذ جرى المرور على 75 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، أو الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، ونظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 13 مخالفة كالآتي:

10 مخالفات نقص وزن خبز، مخالفة تجميع دقيق بقيمة 5 شكائر، مخالفة تصرف في دقيق بقيمة 4 شكائر، 1 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، محضر امتناع عن البيع سجائر، محضر عدم وجود فواتير سجائر.