اللواء عادل العمدة: مصر حريصة على حل القضية الفلسطينية لأنها أمن قومي مباشر

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الدور المصري له تأثير كبير في ملف القضية الفلسطينية وحياة المدنيين، وأتوقع أن هناك ردود أفعال سريعة وعنيفة من الجانب الإسرائيلي عن ما حدث، لأن الموضوع أصبح خطيرا للغاية، ومثل هذه الأمور يجب أن نكون مدركين لها.

وأوضح المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، أن عملية «طوفان الأقصى» نوعية في حد ذاتها، واستُخدمت فيها أسلحة نوعية مختلفة، ونتج عنها خسائر فادحة لإسرائيل، مشيرا إلى أن مصر حريصة على العمل على القضية الفلسطينية لأنها أمن قومي مباشر، ومصر متواصلة مع كل الأطراف لوقف التصعيد في قطاع غزة، لأن القاهرة لم ولن تتنصل من مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية ولن نزايد أحدا على التضحيات التي قدمتها الدولة المصرية في هذا الصدد.

لا يجوز التعامل معها يكون قاصر على شق بعينه

وتابع أنه يجب على المجلس الأمن القومي، تتعامل مع القضية الفلسطينية بموضوع متكامل لا يجوز التعامل معها يكون قاصر على شق بعينه.