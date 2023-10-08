تفاصيل فتح حساب توفير من بنك مصر بعائد مرتفع.. «استثمر فلوسك صح»

وفرت بعض البنوك عددا كبيرا من منتجات الإدخار وحسابات التوفير للعملاء بفائدة عالية لتحقيق أكبر عائد ممكن، كونها تعطي أرباحا وفائدة على الأموال الموجودة في حساب.

تفاصيل حساب التوفير من بنك مصر

وأتاح بنك مصر عددا من المميزات لأصحاب حسابات التوفير، نستعرضها في السطور التالية:

- فتح الحساب بحد أدنى 3 آلاف جنيه مصري.

- تنوع في دورية صرف العائد «شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي».

- استخدام خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصما من حسابك وإضافة العائد للحساب.

مميزات فتح الحساب

- إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

- سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي.

- إمكانية إصدار أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفير.

- إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك.

- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب.