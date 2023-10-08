بعائد يصل إلى 22%.. أعلى 3 شهادات استثمار بنك مصر

يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بمدد مختلفة وعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، تناسب عددا كبيرا من المواطنين، وحد أدنى للشراء قليل، وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، لذا نرصد أعلى 3 شهادات استثمار بنك مصر بالجنيه المصري بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023 من البنك.

وبالنسبة لأعلى 3 شهادات استثمار بنك مصر هي شهادة ابن مصر، وشهادة القمة وشهادة ادخار مدة الـ5 سنوات.

شهادة ابن مصر من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.

- السنة الأولى %22، السنة الثانية %18، السنة الثالثة 16%.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة القمة من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- العائد 19% سنويًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري ويكون العائد %12.25 سنويًا، فيما يكون 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي %12.50.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.