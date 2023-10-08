إصابة المخرج عاطف عوض بسرطان القولون.. وشقيقه يناشد الجمهور الدعاء له

كشف الفنان علاء عوض، عن إصابة شقيقه الدكتور عاطف عاطف، بسرطان القولون، قبل أيام، مُناشدًا الجمهور الدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وقال علاء عوض، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في مقطع فيديو «أخويا عاطف عوض، وأحد من أهم مصممين الاستعراض في الوطن العربي كله، ومن أهم دكاترة أكاديمية الفنون، وتخرج على يده فنانون كثيرون من مصر والوطن العربي كله».

وأضاف «هقولكم خبر وحش، لأن إحنا اكتشفنا من أسبوعين تقريبًا إن عنده سرطان في قولون، وعمل عملية الأسبوع اللي فات، والحمد لله العملية نجحت، وربنا كان لطيف معانا جدًا الحمد لله، دعواتكم إن رحلة العلاج تنتهي سريًعا ويعود لحياته ولينا ولكل الحبايب».