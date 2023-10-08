حزب المؤتمر يطلق استمارة «ماذا تريد من الرئيس؟»

أعلن حزب المؤتمر، إطلاق استمارة «ماذا تريد من الرئيس؟»، وهي تعد استقصاءً شعبيًّا للمواطنين في مختلف محافظات مصر، ولأعضاء حزب المؤتمر، وذلك بحسب ما أعلنه أحمد خالد، نائب رئيس الحزب ورئيس غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية بحزب المؤتمر في بيان رسمي.

وأكد أحمد خالد، أن الاستمارة يكتب فيها الجميع مقترحاتهم وآراءهم في جميع المحاور، منها المحور السياسي مثلًا والاقتصادي والاجتماعي، وأيضًا يمكن لأي شخص لديه مشروع جاهز أن يرفعه في استمارة «ماذا تريد من الرئيس؟»، وذلك لتقوية التواصل الجماهيري مع المواطنين وتوصيل أفكارهم للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

الهدف من استمارة ماذا تريد من الرئيس؟

وكان الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين والسعي على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات.

وكان اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أشاد بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحملة تقوم في المقام الأول على المشاركة من جميع أطياف المجتمع المصري بطريقة غير نمطية ومختلفة بما يعيد الوحدة لـ30 يونيو.