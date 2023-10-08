حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطلق فيديو يوثق مشروعاته ولقاءاته مع المواطنين

نشرت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الفيديو الأول لحملة المرشح الرئاسي، وأبرزت فيه زيارات المرشح خلال سنوات حكمه الماضية في مختلف المحافظات، والمشروعات التي افتتحها في أرجاء مصر، وأيضًا لقاءاته المختلفة مع المواطنين من خلال جولاته الميدانية.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطلق أول فيديو

ونشرت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعليقًا على الفيديو، قائلة: «في كل مكان في مصر، هتقابل اللي يشبهلك، شركاء في الدم، في الحلم، والقلوب العمرانة بالعزة والقوة، وكرامة الأصل، في وشوش المصريين طيبة الدنيا، وصبر السنين، وإرادتهم قادرة تبني حياة، جوه كل مصري قوة، إرادة، حب، وخير، وطاقة أمل كتبنا بيهم التاريخ وقادرين بيهم نفضل أبطال الحكاية».

وعلى الفيديو أغنية أم كلثوم «ومصر هي المحراب والجنة الكبرى»، وأيضًا حديث المواطنين مع المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والترحيب به في المحافظات خلال الشهور الماضية.

وتصل مدة فيديو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى دقيقة و12 ثانية، وفي نهاية الفيديو، كتبت «تحيا مصر.. الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي.. الانتخابات الرئاسية 2024.. جمهورية مصر العربية».