أستاذ علوم سياسية: تدخل البرلمان الأوروبي في الانتخابات المصرية غير مقبول

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن العملية الانتخابية في مصر، بمثابة تدخل سافر في شؤون الدولة المصرية، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها البرلمان الأوروبي بياناً بشأن الأمور الداخلية في مصر.

وأضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري غير معقول وغير مقبول، موضحاً أنه تدخل خطير، ولا يُؤخذ في عين الاعتبار، مؤكداً: «طالما إجراءاتنا واضحة في مصر لا نعيره أي اهتمام».

تحقيق تكافؤ الفرص

أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها على أكمل وجه بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المرشحين لرئاسة جمهورية مصر العربية، موضحاً أن الهيئة حريصة بصفة مستمرة على حل أي معوقات أو مشاكل تواجه مكاتب الشهر العقاري أثناء إجراء تأييدات المواطنين لمرشحي الرئاسة.

وأكد أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات واضحة وشفافة، وتؤكد حرصها الكامل على إجراءات انتخابات نزيهة في مصر، موضحا أن ما بيان البرلمان الأوروبي لا علاقة له بما يحدث في مصر: «العملية الانتخابية تتم على أكمل وجه في مصر».

فتح باب الترشح

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن الهيئة الوطنية أعلنت كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية في مصر بداية من مواعيد فتح باب الترشح ثم مواعيد إجراء العملية الانتخابية، وأخيراً موعد إعلان النتيجة النهائية.