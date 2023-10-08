اقرأ في عدد «الوطن» غدا: سجّل يا تاريخ.. ملحمة النصر على شريط «وثائقى»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تنسيق «مصرى - أردنى» لوقف التصعيد فى الأراضى المحتلة

- «السيسى» و«عباس»: غياب الأفق السياسى وتفاقم الأوضاع يهددان حياة المدنيين وأمن المنطقة.. وتحقيق الاستقرار يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية

- انطلاق «تراثنا» بمشاركة 6 دول عربية

- المعرض يشجع التكامل الاقتصادى الإقليمى بين أصحاب المشروعات الصغيرة

- سجّل يا تاريخ.. ملحمة النصر على شريط «وثائقى»

- «الشئون المعنوية» توثّق ملحمة النصر ومواجهة العدو بسلسلة وثائقية للأجيال المتعاقبة

«-أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر.. إرادة مصرية.. حياة شهيد».. رصد بطولات القوات المسلحة برؤية معاصرة

-«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم مسابقة للأفلام الوثائقية لاكتشاف مواهب الطلاب وربطهم بسوق العمل

- «الزراعة المائية» إنتاج وفير.. وصديقة للبيئة

- الزراعة «بدون تربة».. حاصلات بمواصفات عالية و«البحوث الزراعية»: نظام موفّر لمياه الرى

-رئيس «العربى للأمن المائى»: توفر 85% من مياه الرى.. وإنتاج المتر الواحد يصل لـ50 كيلو

-نافذة رأي

-نور الدين القلعاوي: قد يرث الإنسان من أسرته الأموال والحسب والملامح والطباع.. ولكن هل يرث الأمنيات والأحلام؟

-الأميرة رشا يسري: انتزعت بلادى النصر بكل اقتدار من أنياب النكسة والألم وانتزعنا عزتنا من صلف العدو.

-إلهام الكردوسي: انتصار أكتوبر لم يكن حدثاً مسطحاً وليد يوم العبور العظيم وإنما نتيجة طبيعية لتراكمات حضارية.

- منتخب مصر يطير للإمارات اليوم استعداداً لـ«زامبيا والجزائر»

- اتحاد الكرة يستعجل رد سيراليون بشأن إقامة مواجهة المنتخبين فى القاهرة لتجنب إرهاق السفر

الصفحة الثانية

-ملحمة النصر على شريط «وثائقى»:سجّـل يا تاريـخ

- «الشئون المعنوية» توثق ملحمة النصر ومواجهة العدو بسلسلة وثائقية للأجيال المتعاقبة

- «أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر.. أكتوبر 73 بعيون إسرائيل.. أكتوبر إرادة مصرية.. حياة شهيد».. أفلام ترصد بطولات القوات المسلحة برؤية معاصرة

- خبراء إعلام: الأفلام الوثائقية الأقدر على تسجيل لحظات العزة والنصر

- «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم مسابقة للأفلام الوثائقية لاكتشاف مواهب الطلاب وربطهم بسوق العمل

الصفحة الثالثة

- «أيام النصر».. تسريبات واعترافات واتهامات تفضح الهزيمة الإسرائيلية

- الصوت والصورة والحبكة والوقائع الحقيقية قادرة على ترسيخ الأحداث فى ذهن المتلقى

- «بلال»: القنوات المعادية تنتج وثائقيات تتضمن مغالطات وتزويراً للتاريخ.. و«راغب»: البرنامج العام العبرى كان له دور فى الخداع

- «الثانية ظهراً.. حكاية سيدة».. قصة ممرضة واجهت الدبابات وكرّمها السادات

- «سيدة»: فخورة بمشاركتى فى الحرب وصممت على علاج جندى رغم مرور شظايا الطلقات فوق رأسى.. ونجلها: تعلمت الوطنية من أمى وأبى

- رئيس قناة «الوثائقية»: «بطولات أكتوبر» تساهم فى حماية وعى الأجيال المقبلة

- القناة تسير بخطوات جيدة لاقت إشادة الجمهور والخبراء.. ونسعى لتقديم الأفضل

- يجب التسلح دائماً بالمهنية والموضوعية فى الطرح الموثق لمواجهة الحروب الدعائية

الصفحة الرابعة

-مقال رأي لــ د. يوسف عامر، بعنوان: السادس من أكتوبر

- «مؤيدو السيسى» يتوافدون على مقار الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير التوكيلات رغم قبول أوراق الترشح

- الحملة تنسق مع الأحزاب للتحرك الميدانى فى القاهرة والجيزة.. وتستقبل وفد «حماة الوطن» للاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم.. وتيسيرات للمسنين وأصحاب الحالات الخاصة للإدلاء بأصواتهم

- فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه بتزكية 30 عضواً بـ«النواب».. ورئيس «الوفد» اليوم

- حازم عمر يُنهى إجراءات الكشف الطبى بمستشفى «العاصمة الإدارية» ويستعد لتقديم أوراقه لـ«الوطنية للانتخابات» خلال أيام

- «الوطنية» تجتمع لأول مرة بعد إعادة تشكيلها.. ومسئول قضائى: قراراتها السابقة «قانونية»

- قبول أوراق المرشح عبدالفتاح السيسى.. و«تلقِّى الطلبات»: يتم التأكد من أن مُحررى التوكيلات مقيَّدون بقاعدة بيانات الناخبين

الصفحة الخامسة

-مقال رأي لـ نور الدين القلعاوي، بعنوان: الأحلام أيضاً تتوارثها الأجيال

-مقال رأي لـ سيد خميس، بعنوان: جرح لم يلتئم بعد

-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: أكتوبر النصر

-مقال رأي لـ إلهام الكردوسي، بعنوان: العبور العظيم.. «لو عدينا مرة خلاص»

الصفحة السادسة

- الزراعة «بدون تربة».. حاصلات زراعية بمواصفات عالية وحل لـ«نقص المياه»

- «الهيدروبونيك» زراعة «بدون تربة» تسهم فى مواجهة نقص المياه ومفتاح غزارة للإنتاج الزراعى

- أستاذ تغذية النبات: صوبة قيراط تعطى إنتاج فدان تقليدى لأنها زراعة تعتمد على التكثيف فى وحدة المساحة.. ودراسة علمية: العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات يمكن التحكم فى نسب تركيزها فى الماء

- .. و«البحوث الزراعية»: نظام موفّر لمياه الرى.. ويمكن تطبيقه فى مصر بسهولة

- «زكريا»: نقدر نزرع الصحراء ونجذب آلاف المواطنين لأماكن غير صالحة للزراعة التقليدية

- زراعة الأسطح مائياً.. استثمار مربح وحل سحرى لتوفير الاحتياجات المنزلية

- مهندس زراعى: تعطينا محصولاً صحياً يمكن للجميع تناوله دون خوف من المبيدات

الصفحة السابعة

- منتدى شباب العالم نقطة انطلاق «الفيومى» نحو الحلم الأخضر: قدرت أتغلب على مشاكل «ملوحة الأرض»

- «مصطفى»: «المشروع مربح.. وقررت أحسِّن جودة الإنتاج علشان أقدر أصدّر المنتجات بره مصر»

- السوشيال ميديا وسيلة «محمد» للترويج: تفاعُل الشباب شجّعنى

- «الزراعة بدون تربة» مشروع تخرج «المدنى» من 22 سنة: «غزيرة الإنتاج وشحيحة فى استهلاك الماء»

- «السيد»: الزراعة المائية تضاعف الإنتاج علشان كده لازم كل حاجة تكون محسوبة بدقة

- رئيس «العربى للأمن المائى»: الزراعة المائية توفر 85% من مياه الرى.. وإنتاج المتر الواحد يصل لـ50 كيلو

- «عمران»: الزراعة «بدون تربة» تعطينا منتجاً صحياً وبها تحكم شديد بالمعدلات السمادية

- نظام الزراعة المائية «الأكوابونيك» يتم باستخدام الماء والأسماك بدون تسميد ويحقق جدوى اقتصادية.. ويمنع الترسبات الزائدة من العناصر الكيميائية بالثمار

الصفحة الثامنة

- «كنــوز يدويــة».. بيت صنايعية مصر

- على قد الإيد.. «حمادة» خبرة فى إعادة التدوير والجيران يشهدون

- «حياة كريمة» تعيد البسمة لأطفال مدرسة ابتدائية: عندنا ملعب نجيلة ومعمل كمبيوتر

- طبق جبن مشكل بـ5 جنيهات.. عرض خاص للطلبة والعمال والموظفين بكفر الشيخ

- رسالة صوتية من المعازيم للعروسين.. «اترك تهنئتك بعد سماع الصفارة»