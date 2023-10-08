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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: سجّل يا تاريخ.. ملحمة النصر على شريط «وثائقى»

كتب:

محمد عزالدين
09:19 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تنسيق «مصرى - أردنى» لوقف التصعيد فى الأراضى المحتلة

- «السيسى» و«عباس»: غياب الأفق السياسى وتفاقم الأوضاع يهددان حياة المدنيين وأمن المنطقة.. وتحقيق الاستقرار يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية

- انطلاق «تراثنا» بمشاركة 6 دول عربية

- المعرض يشجع التكامل الاقتصادى الإقليمى بين أصحاب المشروعات الصغيرة

- سجّل يا تاريخ.. ملحمة النصر على شريط «وثائقى»

- «الشئون المعنوية» توثّق ملحمة النصر ومواجهة العدو بسلسلة وثائقية للأجيال المتعاقبة

«-أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر.. إرادة مصرية.. حياة شهيد».. رصد بطولات القوات المسلحة برؤية معاصرة

-«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم مسابقة للأفلام الوثائقية لاكتشاف مواهب الطلاب وربطهم بسوق العمل

- «الزراعة المائية» إنتاج وفير.. وصديقة للبيئة

- الزراعة «بدون تربة».. حاصلات بمواصفات عالية و«البحوث الزراعية»: نظام موفّر لمياه الرى

-رئيس «العربى للأمن المائى»: توفر 85% من مياه الرى.. وإنتاج المتر الواحد يصل لـ50 كيلو

-نافذة رأي

-نور الدين القلعاوي: قد يرث الإنسان من أسرته الأموال والحسب والملامح والطباع.. ولكن هل يرث الأمنيات والأحلام؟

-الأميرة رشا يسري: انتزعت بلادى النصر بكل اقتدار من أنياب النكسة والألم وانتزعنا عزتنا من صلف العدو.

-إلهام الكردوسي: انتصار أكتوبر لم يكن حدثاً مسطحاً وليد يوم العبور العظيم وإنما نتيجة طبيعية لتراكمات حضارية.

- منتخب مصر يطير للإمارات اليوم استعداداً لـ«زامبيا والجزائر»

- اتحاد الكرة يستعجل رد سيراليون بشأن إقامة مواجهة المنتخبين فى القاهرة لتجنب إرهاق السفر

 

الصفحة الثانية

-ملحمة النصر على شريط «وثائقى»:سجّـل يا تاريـخ

- «الشئون المعنوية» توثق ملحمة النصر ومواجهة العدو بسلسلة وثائقية للأجيال المتعاقبة

- «أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر.. أكتوبر 73 بعيون إسرائيل.. أكتوبر إرادة مصرية.. حياة شهيد».. أفلام ترصد بطولات القوات المسلحة برؤية معاصرة

- خبراء إعلام: الأفلام الوثائقية الأقدر على تسجيل لحظات العزة والنصر

- «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم مسابقة للأفلام الوثائقية لاكتشاف مواهب الطلاب وربطهم بسوق العمل

 

الصفحة الثالثة

- «أيام النصر».. تسريبات واعترافات واتهامات تفضح الهزيمة الإسرائيلية

- الصوت والصورة والحبكة والوقائع الحقيقية قادرة على ترسيخ الأحداث فى ذهن المتلقى

- «بلال»: القنوات المعادية تنتج وثائقيات تتضمن مغالطات وتزويراً للتاريخ.. و«راغب»: البرنامج العام العبرى كان له دور فى الخداع

- «الثانية ظهراً.. حكاية سيدة».. قصة ممرضة واجهت الدبابات وكرّمها السادات

- «سيدة»: فخورة بمشاركتى فى الحرب وصممت على علاج جندى رغم مرور شظايا الطلقات فوق رأسى.. ونجلها: تعلمت الوطنية من أمى وأبى

- رئيس قناة «الوثائقية»: «بطولات أكتوبر» تساهم فى حماية وعى الأجيال المقبلة

- القناة تسير بخطوات جيدة لاقت إشادة الجمهور والخبراء.. ونسعى لتقديم الأفضل

- يجب التسلح دائماً بالمهنية والموضوعية فى الطرح الموثق لمواجهة الحروب الدعائية

 

الصفحة الرابعة

-مقال رأي لــ د. يوسف عامر، بعنوان: السادس من أكتوبر

- «مؤيدو السيسى» يتوافدون على مقار الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير التوكيلات رغم قبول أوراق الترشح

- الحملة تنسق مع الأحزاب للتحرك الميدانى فى القاهرة والجيزة.. وتستقبل وفد «حماة الوطن» للاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم.. وتيسيرات للمسنين وأصحاب الحالات الخاصة للإدلاء بأصواتهم

- فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه بتزكية 30 عضواً بـ«النواب».. ورئيس «الوفد» اليوم

- حازم عمر يُنهى إجراءات الكشف الطبى بمستشفى «العاصمة الإدارية» ويستعد لتقديم أوراقه لـ«الوطنية للانتخابات» خلال أيام

- «الوطنية» تجتمع لأول مرة بعد إعادة تشكيلها.. ومسئول قضائى: قراراتها السابقة «قانونية»

- قبول أوراق المرشح عبدالفتاح السيسى.. و«تلقِّى الطلبات»: يتم التأكد من أن مُحررى التوكيلات مقيَّدون بقاعدة بيانات الناخبين

 

الصفحة الخامسة

-مقال رأي لـ نور الدين القلعاوي، بعنوان: الأحلام أيضاً تتوارثها الأجيال

-مقال رأي لـ سيد خميس، بعنوان: جرح لم يلتئم بعد

-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: أكتوبر النصر

-مقال رأي لـ إلهام الكردوسي، بعنوان: العبور العظيم.. «لو عدينا مرة خلاص»

 

الصفحة السادسة

- الزراعة «بدون تربة».. حاصلات زراعية بمواصفات عالية وحل لـ«نقص المياه»

- «الهيدروبونيك» زراعة «بدون تربة» تسهم فى مواجهة نقص المياه ومفتاح غزارة للإنتاج الزراعى

- أستاذ تغذية النبات: صوبة قيراط تعطى إنتاج فدان تقليدى لأنها زراعة تعتمد على التكثيف فى وحدة المساحة.. ودراسة علمية: العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات يمكن التحكم فى نسب تركيزها فى الماء

- .. و«البحوث الزراعية»: نظام موفّر لمياه الرى.. ويمكن تطبيقه فى مصر بسهولة

- «زكريا»: نقدر نزرع الصحراء ونجذب آلاف المواطنين لأماكن غير صالحة للزراعة التقليدية

- زراعة الأسطح مائياً.. استثمار مربح وحل سحرى لتوفير الاحتياجات المنزلية

- مهندس زراعى: تعطينا محصولاً صحياً يمكن للجميع تناوله دون خوف من المبيدات

 

الصفحة السابعة

- منتدى شباب العالم نقطة انطلاق «الفيومى» نحو الحلم الأخضر: قدرت أتغلب على مشاكل «ملوحة الأرض»

- «مصطفى»: «المشروع مربح.. وقررت أحسِّن جودة الإنتاج علشان أقدر أصدّر المنتجات بره مصر»

- السوشيال ميديا وسيلة «محمد» للترويج: تفاعُل الشباب شجّعنى

- «الزراعة بدون تربة» مشروع تخرج «المدنى» من 22 سنة: «غزيرة الإنتاج وشحيحة فى استهلاك الماء»

- «السيد»: الزراعة المائية تضاعف الإنتاج علشان كده لازم كل حاجة تكون محسوبة بدقة

- رئيس «العربى للأمن المائى»: الزراعة المائية توفر 85% من مياه الرى.. وإنتاج المتر الواحد يصل لـ50 كيلو

- «عمران»: الزراعة «بدون تربة» تعطينا منتجاً صحياً وبها تحكم شديد بالمعدلات السمادية

- نظام الزراعة المائية «الأكوابونيك» يتم باستخدام الماء والأسماك بدون تسميد ويحقق جدوى اقتصادية.. ويمنع الترسبات الزائدة من العناصر الكيميائية بالثمار

 

الصفحة الثامنة

- «كنــوز يدويــة».. بيت صنايعية مصر

- على قد الإيد.. «حمادة» خبرة فى إعادة التدوير والجيران يشهدون

- «حياة كريمة» تعيد البسمة لأطفال مدرسة ابتدائية: عندنا ملعب نجيلة ومعمل كمبيوتر

- طبق جبن مشكل بـ5 جنيهات.. عرض خاص للطلبة والعمال والموظفين بكفر الشيخ

- رسالة صوتية من المعازيم للعروسين.. «اترك تهنئتك بعد سماع الصفارة»

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