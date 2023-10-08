اقرأ في عدد «الوطن» غدا: سجّل يا تاريخ.. ملحمة النصر على شريط «وثائقى»
كتب:
محمد عزالدين
09:19 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- تنسيق «مصرى - أردنى» لوقف التصعيد فى الأراضى المحتلة
- «السيسى» و«عباس»: غياب الأفق السياسى وتفاقم الأوضاع يهددان حياة المدنيين وأمن المنطقة.. وتحقيق الاستقرار يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية
- انطلاق «تراثنا» بمشاركة 6 دول عربية
- المعرض يشجع التكامل الاقتصادى الإقليمى بين أصحاب المشروعات الصغيرة
- سجّل يا تاريخ.. ملحمة النصر على شريط «وثائقى»
- «الشئون المعنوية» توثّق ملحمة النصر ومواجهة العدو بسلسلة وثائقية للأجيال المتعاقبة
«-أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر.. إرادة مصرية.. حياة شهيد».. رصد بطولات القوات المسلحة برؤية معاصرة
-«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم مسابقة للأفلام الوثائقية لاكتشاف مواهب الطلاب وربطهم بسوق العمل
- «الزراعة المائية» إنتاج وفير.. وصديقة للبيئة
- الزراعة «بدون تربة».. حاصلات بمواصفات عالية و«البحوث الزراعية»: نظام موفّر لمياه الرى
-رئيس «العربى للأمن المائى»: توفر 85% من مياه الرى.. وإنتاج المتر الواحد يصل لـ50 كيلو
-نافذة رأي
-نور الدين القلعاوي: قد يرث الإنسان من أسرته الأموال والحسب والملامح والطباع.. ولكن هل يرث الأمنيات والأحلام؟
-الأميرة رشا يسري: انتزعت بلادى النصر بكل اقتدار من أنياب النكسة والألم وانتزعنا عزتنا من صلف العدو.
-إلهام الكردوسي: انتصار أكتوبر لم يكن حدثاً مسطحاً وليد يوم العبور العظيم وإنما نتيجة طبيعية لتراكمات حضارية.
- منتخب مصر يطير للإمارات اليوم استعداداً لـ«زامبيا والجزائر»
- اتحاد الكرة يستعجل رد سيراليون بشأن إقامة مواجهة المنتخبين فى القاهرة لتجنب إرهاق السفر
الصفحة الثانية
-ملحمة النصر على شريط «وثائقى»:سجّـل يا تاريـخ
- «الشئون المعنوية» توثق ملحمة النصر ومواجهة العدو بسلسلة وثائقية للأجيال المتعاقبة
- «أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر.. أكتوبر 73 بعيون إسرائيل.. أكتوبر إرادة مصرية.. حياة شهيد».. أفلام ترصد بطولات القوات المسلحة برؤية معاصرة
- خبراء إعلام: الأفلام الوثائقية الأقدر على تسجيل لحظات العزة والنصر
- «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنظم مسابقة للأفلام الوثائقية لاكتشاف مواهب الطلاب وربطهم بسوق العمل
الصفحة الثالثة
- «أيام النصر».. تسريبات واعترافات واتهامات تفضح الهزيمة الإسرائيلية
- الصوت والصورة والحبكة والوقائع الحقيقية قادرة على ترسيخ الأحداث فى ذهن المتلقى
- «بلال»: القنوات المعادية تنتج وثائقيات تتضمن مغالطات وتزويراً للتاريخ.. و«راغب»: البرنامج العام العبرى كان له دور فى الخداع
- «الثانية ظهراً.. حكاية سيدة».. قصة ممرضة واجهت الدبابات وكرّمها السادات
- «سيدة»: فخورة بمشاركتى فى الحرب وصممت على علاج جندى رغم مرور شظايا الطلقات فوق رأسى.. ونجلها: تعلمت الوطنية من أمى وأبى
- رئيس قناة «الوثائقية»: «بطولات أكتوبر» تساهم فى حماية وعى الأجيال المقبلة
- القناة تسير بخطوات جيدة لاقت إشادة الجمهور والخبراء.. ونسعى لتقديم الأفضل
- يجب التسلح دائماً بالمهنية والموضوعية فى الطرح الموثق لمواجهة الحروب الدعائية
الصفحة الرابعة
-مقال رأي لــ د. يوسف عامر، بعنوان: السادس من أكتوبر
- «مؤيدو السيسى» يتوافدون على مقار الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير التوكيلات رغم قبول أوراق الترشح
- الحملة تنسق مع الأحزاب للتحرك الميدانى فى القاهرة والجيزة.. وتستقبل وفد «حماة الوطن» للاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم.. وتيسيرات للمسنين وأصحاب الحالات الخاصة للإدلاء بأصواتهم
- فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه بتزكية 30 عضواً بـ«النواب».. ورئيس «الوفد» اليوم
- حازم عمر يُنهى إجراءات الكشف الطبى بمستشفى «العاصمة الإدارية» ويستعد لتقديم أوراقه لـ«الوطنية للانتخابات» خلال أيام
- «الوطنية» تجتمع لأول مرة بعد إعادة تشكيلها.. ومسئول قضائى: قراراتها السابقة «قانونية»
- قبول أوراق المرشح عبدالفتاح السيسى.. و«تلقِّى الطلبات»: يتم التأكد من أن مُحررى التوكيلات مقيَّدون بقاعدة بيانات الناخبين
الصفحة الخامسة
-مقال رأي لـ نور الدين القلعاوي، بعنوان: الأحلام أيضاً تتوارثها الأجيال
-مقال رأي لـ سيد خميس، بعنوان: جرح لم يلتئم بعد
-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: أكتوبر النصر
-مقال رأي لـ إلهام الكردوسي، بعنوان: العبور العظيم.. «لو عدينا مرة خلاص»
الصفحة السادسة
- الزراعة «بدون تربة».. حاصلات زراعية بمواصفات عالية وحل لـ«نقص المياه»
- «الهيدروبونيك» زراعة «بدون تربة» تسهم فى مواجهة نقص المياه ومفتاح غزارة للإنتاج الزراعى
- أستاذ تغذية النبات: صوبة قيراط تعطى إنتاج فدان تقليدى لأنها زراعة تعتمد على التكثيف فى وحدة المساحة.. ودراسة علمية: العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات يمكن التحكم فى نسب تركيزها فى الماء
- .. و«البحوث الزراعية»: نظام موفّر لمياه الرى.. ويمكن تطبيقه فى مصر بسهولة
- «زكريا»: نقدر نزرع الصحراء ونجذب آلاف المواطنين لأماكن غير صالحة للزراعة التقليدية
- زراعة الأسطح مائياً.. استثمار مربح وحل سحرى لتوفير الاحتياجات المنزلية
- مهندس زراعى: تعطينا محصولاً صحياً يمكن للجميع تناوله دون خوف من المبيدات
الصفحة السابعة
- منتدى شباب العالم نقطة انطلاق «الفيومى» نحو الحلم الأخضر: قدرت أتغلب على مشاكل «ملوحة الأرض»
- «مصطفى»: «المشروع مربح.. وقررت أحسِّن جودة الإنتاج علشان أقدر أصدّر المنتجات بره مصر»
- السوشيال ميديا وسيلة «محمد» للترويج: تفاعُل الشباب شجّعنى
- «الزراعة بدون تربة» مشروع تخرج «المدنى» من 22 سنة: «غزيرة الإنتاج وشحيحة فى استهلاك الماء»
- «السيد»: الزراعة المائية تضاعف الإنتاج علشان كده لازم كل حاجة تكون محسوبة بدقة
- رئيس «العربى للأمن المائى»: الزراعة المائية توفر 85% من مياه الرى.. وإنتاج المتر الواحد يصل لـ50 كيلو
- «عمران»: الزراعة «بدون تربة» تعطينا منتجاً صحياً وبها تحكم شديد بالمعدلات السمادية
- نظام الزراعة المائية «الأكوابونيك» يتم باستخدام الماء والأسماك بدون تسميد ويحقق جدوى اقتصادية.. ويمنع الترسبات الزائدة من العناصر الكيميائية بالثمار
الصفحة الثامنة
- «كنــوز يدويــة».. بيت صنايعية مصر
- على قد الإيد.. «حمادة» خبرة فى إعادة التدوير والجيران يشهدون
- «حياة كريمة» تعيد البسمة لأطفال مدرسة ابتدائية: عندنا ملعب نجيلة ومعمل كمبيوتر
- طبق جبن مشكل بـ5 جنيهات.. عرض خاص للطلبة والعمال والموظفين بكفر الشيخ
- رسالة صوتية من المعازيم للعروسين.. «اترك تهنئتك بعد سماع الصفارة»