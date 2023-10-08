«الأرصاد»: طقس لطيف ليلا مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه فور غياب أشعة الشمس اليوم ودخولنا في فترات الليل نبدأ نشعر بانخفاض قيم الحرارة والطقس يكون لطيفًا أول ساعات الليل، ولكن في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية.

برودة في الساعات المتأخرة من الليل

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «بدأنا نشعر ببعض البرودة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتستمر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى».

أماكن فرص سقوط الأمطار

وتابعت: «فرص الأمطار ستكون خفيفة على بعض الأماكن الموجودة في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والشبورة المائية ما زالت هي الظاهرة الجوية المؤثرة معنا في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية خلال فترة الصباح الباكر، لكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس».