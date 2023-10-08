ملحمة النصر على شريط «وثائقي»: سجّـل يا تاريـخ

أن تسمع عن ملحمة أكتوبر غير أن ترى وتعيش أجواء النصر العظيم، وما سبقه من تحديات وإصرار، ملايين المواطنين حول العالم لم يحالفهم الحظ بالوجود فى تلك الحقبة من الزمن، أو الاقتراب من أحداثها، منهم من لم يُقدر قيمة النصر، ومن سقط فريسة لعمليات التزييف، ومن لا يعرف عن المعركة سوى المشهد الأخير، لحظة رفع العلم المصرى على أرض سيناء، لتأتى الأفلام الوثائقية وتسلط الضوء على صفحة مشرفة فى عمر الوطن، تكشف أسرارها وبطولاتها وتضحياتها، وتفضح الهزيمة الصهيونية المدوية، ومشاهد الرعب والخذلان.

دقائق قليلة كفيلة بتسلل شعور داخلى بالفخر لإنجاز عظيم يصعب تكراره، أنتجتها جهات مختلفة كوثيقة للتاريخ ودرس للمستقبل فى التخطيط العسكرى والاستراتيجى، بدعم من الشئون المعنوية للقوات المسلحة، التى قدمت كافة المعلومات وسخرت الإمكانيات وذللت العقبات، حتى تخرج بعض الأفلام الوثائقية، «حرب أكتوبر ١٩٧٣ بعيون صناع النصر.. الطريق إلى أكتوبر.. أكتوبر إرادة مصرية.. حياة شهيد» وغيرها على قدر وافر من القيمة والاحترافية.

كما لعبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دوراً وطنياً، وأنتجت أفلاماً وثائقية جذبت الأنظار لملحمة النصر، وتركت أثراً عظيماً فى الداخل والخارج، من بينها «وثائق النصر.. أيام النصر.. التحدى والمعجزة.. الثانية ظهراً حكاية سيدة»، وكللت تلك المساعى بإطلاق «الوثائقية المصرية» أول قناة من نوعها فى مصر، لإنتاج مزيد من الوثائقيات وتسليط الضوء على كنوز فى «أم الدنيا».

لمن لا يعرف حجم النصر ولم يتذوق حلاوته، «الوطن» تستعرض فى السطور التالية مشاهد يتوقف عندها التاريخ تضمنتها أفلام وثائقية تستحق المشاهدة والتحليل والفخر.