«بحوث سخا»: الرئيس السيسي أعاد للقطن سابق عهده الذهبي 

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مصانع لحلج القطن الشعر، والاهتمام بالصناعات المهمة للأقطان قد أعاد القطن المصري إلى سابق عصره الذهبي، مشيرا إلى أن سعر قنطار القطن هذا العام يشهد زيادة كبيرة عن العام الماضي تصب لصالح المزارعين في مصر.

4 آلاف جنيه زيادة في سعر قنطار القطن

وأوضح الدكتور «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن المزادات التي عقدت في الوجه البحري لتداول وبيع القطن طويل التيلة قد تخطت حاجز الـ 11 ألفا و800 جنيه، وهو الأمر الذي يشهد زيادة عن سعر قنطار القطن عن العام الماضي بما يقارب 4 آلاف جنيه لكل قنطار، وهو أمر لم يحدث من قبل أن يباع القطن لهذا السعر.

القطن فائق الطول بوجه بحري

وأشار إلى أن القطن طويل التيلة من صنف جيزة 95 والقطن فائق الطول من صنف جيزة 96 هو قطن تصدير في المقام الأول ومن المتوقع أن تتخطى أسعاره حاجز سعر قنطار القطن، والتي عقدت في وجه قبلي بالسعر السابق ذكره.