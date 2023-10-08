سعر قنطار القطن اليوم يرسم البهجة على وجوه المزارعين.. زيادة في الأرباح

رسم سعر قنطار القطن اليوم البهجة على وجوه المزارعين في جميع المحافظات، بعد تحركه لصالح الفلاح بعدما شهد انخفاضًا خلال الأيام الماضية، فيما تستمر مختلف المحافظات بالوجه القبلي والبحري في عقد مزادات القطن بصورة أسبوعية لتحديد أسعار القطن بأنواعه طويل التيلة أو متوسط التيلة وحتى الإكثار، حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى ومن مركز لآخر داخل المحافظة الواحدة.

تستعرض «الوطن» سعر قنطار القطن اليوم بحسب آخر مزاد علني عُقد لتحديد أسعار القطن في مصر، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح الدكتور علاء شيلابي نقيب المهن الزراعية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ سعر قنطار القطن اليوم وصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، بحسب آخر مزاد عُقد لبيع القطن ضمن منظومة التسويق.

قنطار القطن بكام 2023؟

وأضاف أنّ سعر قنطار القطن اليوم اختلف من مكان لآخر، حيث تضمن أسعار مختلفة بحسب المركز والمحافظة، ولكنه يتراوح بين 9960 وحتى 10 آلاف و100 جنيه للقنطار الواحد لنوعي متوسط التيلة والإكثار.

كم سعر كيلو القطن في مصر؟

وفيما يخص سعر كيلو القطن في مصر فإنّه يتراوح بين 99.6 جنيه ويصل حتى 101 جنيها بحسب النوع والجودة والنقاء.

قنطار القطن كم كيلو جرام؟

ويزن قنطار القطن نحو 100 كيلو جرام، فيما يتم تجميعه في مراكز التجميع المنتشرة بجميع المحافظات، لطرحها للمزايدة في المزاد العلني الذي يقام أسبوعيًا وبيعها لأعلى سعر تسجله مما يعود بالنفع على المزارعين الذي تملكتهم البهجة بفضل أرباح محصول القطن هذا العام، حيث وصل سعره إلى نحو 12 ألف جنيه مقارنة بـ 4 آلاف جنيه فقط العام الماضي، نظرًا لجودة القطن المصري وزيادة الإقبال عليه من مختلف الدول.