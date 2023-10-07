«زراعة الغربية»: بدء حصاد محصول القطن في قرية سامول بمركز المحلة

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية، عن بدء جني محصول القطن بالأراضي الزراعية في قرى مركز المحلة الكبرى، والذي تم زراعته من مديرية الزراعة بالغربية، ضمن تدريب المزارعين على طريقة زراعته في إطار خطة الدولة لوجود سلالات من القطن ذات جودة عالية.

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام، موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية وعقد الندوات الإرشادية.

جودة القطن المصري

وأكد محافظ الغربية، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، والقيادة السياسية في الجمهورية الجديدة بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهوه وسابق عهده في السوق العالمي، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التي تم تطبيقها، تهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وذلك من خلال عدد من الضوابط الفنية والإدارية.

وقال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعدد من قيادات مديرية الزراعة، ومعهد بحوث القطن، تابعوا حصاد القطن بقرية سامول إحدى قرى مركز المحلة الكبرى، والمنرزع لها سلالة القطن «ريل قطن».

المساحة المنزرعة بالقطن في الغربية

وأشار إلى أن محافظة الغربية منزرع بها هذا العام مساحة من القطن تقدر 11232 فدانا، ومركز المحلة الكبرى منزرع به 9233 فدانا، وقرية سامول منزرع بها 688 فدانا، وهذه القرية ضمن برنامج «ريل قطن»، وهو برنامج لمدة 3 سنوات لتدريب المزارعين وتشجعهم على تبني الممارسات الزراعية المستدامة لتغطية الجانب البيئي بالكامل مع بعض من الجوانب الاجتماعية والتنموية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن برنامج ريل قطن يهدف للحفاظ على البيئة من خلال كفاءة استخدام المياه واتباع الدورة الزراعية وترشيد استخدام المياه والمبيدات واستخدام الكمبوست لخصوبة التربة وإدارة المغذيات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

تحسين الإنتاج وزيادة الدخل

كما يهدف إلى الاستثمار في تحسين التعليم والمهارات الفنية لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارع، وأيضا يهدف إلى زيادة ربحية المزارع عن طريق نظام إدارة متكامل ينتج عنه انخفاض تكلفه مدخلات الإنتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة.