«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط آخر بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهما في قضايا متنوعة ما بين «سلاح - قتل - مخدرات»، ومطلوب التنفيذ عليهما في أربعة أحكام بالسجن المؤبد في جنايتي «قتل وسلاح»، بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الآخر، وعثر بحوزتهما على (رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.