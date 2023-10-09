الدمايطة يدعمون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: «معاك لتكملة مشوار التطوير»

تنوع أطياف وفئات المجتمع الدمياطي المؤيدون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي منهم المثقفون ومنهم العمال والنجارون والصيادون؛ ولكن أكثر الداعمين من محافظة دمياط كانوا من السيدات اللائي تجمهرن خلال الأيام القليلة الماضية أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ومن تلك النماذج كانت الدكتورة تغريد حمادة أستاذ بكلية التربية جامعة دمياط، والتي وجهت رسالة إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قائلة: «سر على بركة الله واستكمل مسيرة الإنجازات ونحن معك داعمين».

رسالة شكر وتأييد للسيسي

وتابعت: «اعلم جيدا أن ما تقوم به لصالح مصر وتحملت الكثير لاستكمال جميع المشاريع القومية التي كانت في سبات عميق لمدة 30 عاما، يكفيك فخرا أنك تقضي على العشوائيات التي كانت تعتبر وصمة عار لمصر كلها، يكفيك فخرا حياة كريمة وحملات 100 مليون صحة، يكفيك فخرا مساندة المرأة المصرية، ولا ننسى ما يتم الآن في محور قناة السويس والنهر الصناعي؛ كلها إنجازات تشهد لحضرتك بالغيرة على وطن غالي»، متابعة: «كل المصريين الواعيين في ضهرك ياريس ويتمنون إكمال المشوار على خير، تحيا مصر».

تكملة التنمية والتطوير

من جانبه، قال شريف أبو السعود، أحد مواطني مدينة كفر البطيخ: «نؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتكملة مشواره ومسيرة الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى التي أثرت بشكل كبير على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص المشروعات التنموية بمحافظة دمياط».

وتابع: مبادرة حياة كريمة طورت 29 قرية بكفر سعد وستكتمل لتشمل قرى بلدي كفر البطيخ وباقي قرى دمياط لذا ندعم ونؤيد السيسي لتكملة التنمية ومشوار التطوير في الريف المصري وقرى المحافظة».