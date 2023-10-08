بدء الدراسة في مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر بالإسكندرية

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بصحبة الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية اليوم، مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر بحضور الدكتور منير حمدين، مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، عميد المركز، بحضور الدكتور محمود نصر، رئيس قسم شؤون القرآن بالمديرية بمناسبة بدء الدراسة بالمركز وسط حضور كثيف من الدارسين.

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‏أساتذة متخصصون

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الدارسين أعربوا عن سعادتهم بقبولهم بالدراسة في مركز إعداد محفظي القرآن الكريم، حيث يتلقون فيه دروسهم على أيدي أساتذة متخصصين، مؤكدين أن الدراسة بالمركز من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لمن يريد أن يقوم بهذا العمل حيث تعد مراكز وزارة الأوقاف من أهم مصادر التثقيف والتنوير وإشعاع تعاليم دين الإسلام بوسطيته واعتداله ولما يتسم به من روح الإخلاص في العمل التي تعبر عن علاقة الحب والاحترام التي تجمع بين الطالب والأستاذ وبين العلم والتعلم.

نشر الإسلام الوسطي

وأشار وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية إلى أن المديرية تبذل قصارى جهدها لتقوم بدورها الواجب عليها في كافة فروع التوعية والتثقيف والتعليم لنشر الإسلام الوسطي، وإعداد أجيال واعية مثقفة دينياً لنبذ العنف ومحاربة الفكر المتطرف بأسلوب علمي صحيح ودون مواجهة مع أصحاب هذا الفكر الإرهابي، تتويجاً لما تقوم به وزارة الأوقاف من جهد يدل على الحرص والعناية المعهودة على توضيح الصورة الحقيقة للإسلام.