مهرجان الجونة يمنح «جائزة الإبداع» للمخرج مروان حامد وجوانا حاجي وخليل جريج

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منح جائزة الإنجاز الإبداعي، في دورته السادسة هذا العام 2023، للمخرجة جوانا حاجي توما، والمخرج خليل جريج، بجانب المخرج المصري مروان حامد.

وولد الثنائي (جوانا حاجي توما وخليل جريج) في بيروت وكلاهما فنانان معروفان، بتفاعلهما العميق مع الحدود المبهمة التي تفصل بين الواقع والخيال.

مسيرة جوانا حاجي توما وخليل جريج

وتخترق مسيرتهما الواسعة عوالم الأفلام والتصوير والتركيبات الفنية، إذ ينسجان معا مقتطفات سينمائية للتحقيق في مفهوم الغياب المثير للًاهتمام في إطار من السرد البصري.

وعلى الرغم من أن فنهما يتعمق في مجموعة واسعة من الموضوعات، يظل افتتانهما بالإيمان في القصص سواء الحقيقية أم الخيالية هو جوهر أعمالهما.

ويتخذ خليل جريج وحاجي توما، نهجا وثائقيا مستلهما من الشخصية وتفاعلهما مع القضايا السياسية لاستكشاف القوة المذهلة للذكريات البصرية.

وحظى الثنائي بإشادة دولية على أفلامهما، عبر عروض وجوائز في مهرجانات مرموقة مثل كان وبرلين ولوكارنو وتورونتو. من أشهر الأفلًام في مسيرتهما: «دفاتر مايا» (2021)، و «جمعية الصواريخ اللبنانية» (2012)، و «بدي شوف» (2008) بطولة النجمة الفرنسية كاثرين دينوف.