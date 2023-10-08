محافظ الإسكندرية: نسعى لتعزيز التعاون مع الصين للاستثمار في «الاقتصاد الأزرق»

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المركز الصيني الأفريقي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمنطقة رأس التين، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد ومعهد علوم البحار بالصين، لتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجانب الصيني، ولتبادل ونقل تكنولوجيا الأبحاث والبحث عن ثروات الاقتصاد الأزرق للبحار، ليس فقط لمصر وإنما أيضا لدعم الدول الإفريقية.

مقومات اقتصادية في مصر

وأكد محافظ الإسكندرية أن «الاقتصاد الأزرق» يعد من التوجهات الجديدة للاستثمار، وخاصة أن الدولة المصرية بها العديد من المقومات والفرص التي تؤهلها وبقوة نحو الاقتصاد الأزرق، حيث إنها تمتلك 4 آلاف كيلو من السواحل بالإضافة إلى 53 ميناء.

محافظ الإسكندرية: الصين من أكبر الشركاء لمصر

وأشار «الشريف»؛ إلى أن الصين من أكبر الشركاء لمصر، وحليفا استراتيجيا مهمًا، وقد اتخذت حكومات الدولتين العديد من الخطوات لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، موضحا أن في سبيل تلك الرؤية حظيت محافظة الإسكندرية في الآونة الأخيرة بنصيب كبير من التعاون مع الجانب الصيني على كافة الأصعدة، مؤكدا أن الإسكندرية ترحب بجميع الوفود الصينية الراغبة في الاستثمار على أرضها وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وخلال الافتتاح، تفقد «الشريف»، أقسام المركز المُعدة لتدريب المتخصصين في مجال علوم البحار في أفريقيا، بالإضافة إلى مركز الحد من المخاطر البحرية الموجود بالمعهد.

أهداف المركز

ومن الجدير بالذكر؛ أن المركز يهدف إلى دعم الدراسات الخاصة بالتغييرات المناخية، والتخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، وتنمية الاقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية، ونقل التكنولوجيا إلى شباب الباحثين بالدول الأفريقية.

وشهد الافتتاح وتوقيع البروتوكول؛ الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، جين هو قنصل عام الصين بالإنابة في الإسكندرية، وفانج زنشيا مديرة معهد علوم البحار بوزارة الموارد الطبيعية الصينية، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، والدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

والاقتصاد الأزرق هو الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة ، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.