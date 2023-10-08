رفعت رشاد: نصر أكتوبر لحظة قدرية عظيمة في تاريخ مصر المعاصر

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد إن روح أكتوبر هي اللحظة القدرية العظيمة في تاريخ مصر المعاصر وتحولت فيها الهزيمة إلى نصر وكانت مشاعر اليأس والإحباط تعم المصريين والوطن العربي جميعًا في مواجهة عدو كان انتصر في 67.

روح أكتوبر تعني روح الإرادة وإثبات العزيمة

وأضاف «رشاد» خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن روح أكتوبر تعني روح الإرادة وإثبات العزيمة والقوة والتحدي والإصرار للعبور من الهزيمة إلى النصر، وعندما نقول روح أكتوبر هي هذه اللحظة الذي تحولنا فيها من الهزيمة إلى الانتصار ونحتفل هذه الأيام بهذه النصر العظيم.

نصر أكتوبر أعاد الأرض وحررها وأعاد الثقة للمواطن المصري

ولفت «رشاد» إلى أن نصر أكتوبر الذي أعاد الأرض وحررها وأعاد الثقة في الأساس للمواطن المصري وللدولة المصرية بهذا القدر من الإنجاز وبهذا القدرمن التخطيط ومن التنفيذ تستطيع أن تعبر إلى أفاق في الحاضر وفي المستقبل.