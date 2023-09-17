رفعت رشاد: توطين التنمية بمحافظات الصعيد يدعم اقتصاد الدولة

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد إن اختيار الرئيس السيسي لمحافظة بني سويف للإفصاح عن القرارات العظيمة تلقاها الشعب المصري بكل سعادة قائلا: «إن الصعيد طول الفترة الماضية كان يعاني من التنمية والتنمية المستدامة، ونقص في الإمكانيات، واهتمام الدولة المصرية بالمشروعات والتنمية بمحافظات الصعيد يمثل خطوة لحل مشاكل عديدة».

توطين التنمية بمحافظات الصعيد أمر يدعم اقتصاد الدولة ويحقق الاستقرار

وأوضح «رشاد» خلال لقائه عبر فضائية «إكستر نيوز»: «أن توطين التنمية بمحافظات الصعيد أمر يدعم اقتصاد الدولة ويحقق الاستقرار في هذه المحافظات ويجعل أهالي الصعيد أنهم يعيشون في أمان بين عائلتهم».

قرارات الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر على مدار السنوات الأخيرة، مجموعة من القرارات الاستثنائية، لدعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم، بدأت بصرف منحة على بطاقات التموين تصل لـ 300 جنيه لمن يقل معاشه عن 2500 جنيه ثم قرارات أخرى بتبكير موعد زيادة المعاشات آخر عامين لتكون في شهر أبريل بدلا يوليو ثم أخيرًا التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي كان قد تم البدء في صرفها بداية من نوفمبر 2022 لتصبح 600 جنيه، وذلك استكمالًا لسلسلة القرارات الصادرة لصالح أصحاب المعاشات.