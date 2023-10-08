قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفدا يترأسه محافظ الغربية للتهنئة بذكرى نصر أكتوبر

في إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصري مع القوات المسلحة ومشاركتهم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، استقبلت قاعدة طنطا الجوية وفدا من محافظة الغربية ترأسه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ومدير أمن المحافظة لتقديم التهنئة بتلك المناسبة الوطنية.

بدأت المراسم بكلمة قائد قاعدة طنطا الجوية أكد خلالها على الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة والمجتمع المدني.

وأعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن تقدير كافة أطياف الشعب المصري لبطولات وتضحيات القوات المسلحة وما تقوم به من مهام لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما أشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيظل شاهدا على ما سطره رجال القوات المسلحة من ملاحم بطولية وتحدي للصعاب في حرب أكتوبر المجيدة وصولا إلى تحقيق النصر الذي أعاد العزة والشرف للأمة العربية ورسخ أسمى معاني الفخر للمصريين جيلا بعد جيل.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.