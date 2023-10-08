حملات رقابية على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق بتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط المتلاعبين بمقدرات المواطنين في الدعم المخصص لهم من الدولة.

ضبط ردة خشنة

وأوضح «القلش»، أنه تنفيذ لهذه التعليمات قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بنطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع ردة خشنة، لدى تاجر غير مربوط على المطحن، ولا توجد معه فواتير أو مستندات تدل على حيازتها، وجرى التحفظ على 28 شيكارة زنة الواحدة 35 كيلو بإجمالي 980 كيلو ردة خشنة ما يقارب طن.

مكرونة ممنوع تداولها

وأضاف محمود القلش، إن الحملة حررت محضر حيازة وبيع مكرونة تموينية ممنوع بيعها أو تداولها إلا بالبطاقات التموينية لدى أحد التجار، وتمت مصادرة 8 بالتة بداخل كل بالتة 20 كيس زنة الكيس الواحد 400 جرام بإجمالي 64 كيلو مكرونة تموينية محظور بيعها أو تداولها إلا من خلال المنظومة التموينية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.