رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كريم عبدالعزيز: الجيش تدخل وخلصنا بعد 2011

كتب:

محمد أيمن سالم
08:43 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الفنان كريم عبد العزيز

الفنان كريم عبد العزيز

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه مرت علينا سنوات ونحن نعيش في سلام نبني في بلدنا ونربي في أولادنا حتى يناير 2011، حينما نزل الشعب المصري للميادين بمطالب مشروعة وبسيطة، و«الجيش وقف معاها وحماها بس للأسف الصورة اتخطفت».

الشعب والجيش

وتابع عبدالعزيز خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة «الشعب اللي كان نايم يحلم ببكرة صحي على كابوس، والجيش تدخل وخلصنا ووقف وقفة بطل، وقال اللي هيقرب من مصر أنا هشيله من على وش الأرض».

اقرأ المزيد:

كريم عبد العزيز يقترب من تحقيق 130 مليون بفيلم بيت الروبي

مصطفى قمر يكشف سبب عدم مشاركة ياسمين عبد العزيز بالجزء الثاني لـ«حريم كريم»

فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز يحقق 193 جنيها في يوم

كريم عبد العزيز يتسبب في كسر قدم أحمد حلمي.. اعرف التفاصيل

فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز يحقق 213 ألف جنيه في يوم