كريم عبدالعزيز يحقق 130 ألف جنيه إيرادات بفيلم «بيت الروبي» في يوم واحد

حقق الفنان كريم عبدالعزيز نجاحاً بفيلمه «بيت الروبي»، الذي مازال يحقق إيرادات بدور العرض حتي الوقت الحالي، رغم طرحه منذ فترة طويلة بدور السينما.

إيرادات فيلم «بيت الروبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم بيت الروبي حقق أمس 130 ألف جنيه، ونجح الفنان كريم عبدالعزيز، في دخول دائرة الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، إذ حافظ على مكانته بفيلمه الأخير بيت الروبي، الذي طرح في موسم أفلام عيد الأضحى.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة كريم عبد العزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في السينمات.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.