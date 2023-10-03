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كريم عبدالعزيز يدعم الرئيس السيسي: صاحب إنجازات حقيقية وملموسة

كتب:

أحمد حسين صوان
03:15 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز

أكد الفنان كريم عبدالعزيز، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئيسية المُقبلة، قائلا إنّه حقق إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

وقال كريم عبد العزيز، في مقطع فيديو: «أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية لنداء الشعب المصري.

وجاء ترشح الرئيس لاستجابته لمناشدة أبناء مصر بقبول الترشح لولاية جديدة، وذلك نيابه عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.