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كريم عبدالعزيز ومنى زكي يلقيان كلمة احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

كتب:

مريم جاد
08:57 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
مني ذكي وكريم عبد العزيز

مني ذكي وكريم عبد العزيز

قالت الفنانة منى زكي أثناء مشاركتها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: «بلادنا كبيرة وعظيمة، ومهما عدا عليها وقت وشافت بتفضل واقفة ثابته وصلبة».

وأضاف كريم عبد العزيز خلال حديثه، في فعاليات الندوة التثقيفية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي: «كل الشغل اللي حصل على أرضها آخر كام سنة بيقول إننا هنقدر، الشعب اللي ينجز شغل 50 سنة في أقل من 10 سنين، شعب مينهزمش، مينكسرش، ولو وقع هيقف تاني وده مش كلامنا».

وتابعت منى زكي: «التاريخ هو اللي بيقول كدا». 

واستكمل كريم عبد العزيز: «هنكمل اللي بدأناه ونبني الجمهورية الجديدة».

وأضافت منى زكي: «التحدي مهما كان صعب هنقدر عليه».

وتابع كريم عبد العزيز: «وزي ما عدينا اللي فات هنعدي كمان اللي جاي عشان مصر اللي بنحلم بيها».

واستكملت منى زكي: «طول ما احنا إيد واحدة هنقدر وهنوصل.. كلنا فدا مصر».

واختتم كريم عبد العزيز: «نعيش لمصر ونموت لمصر.. تحيا مصر يا ريس».

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