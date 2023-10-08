رفعت رشاد: روح أكتوبر يجب أن تكون موجودة على مدار العام

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنه يأمل في تحقيق الإنجازات بالروح التي تعاملوا بها في فترة العبور بحرب أكتوبر 73، وفترة بناء الجيش والمجتمع وتحقيق النصر، والمواطن المصري قادر على أن يكون له في كل وقت أكتوبر الخاص به.

وأضاف «رشاد» خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن المواطن المصري المعاصر في هذا التوقيت له روح أخرى هي روح أكتوبر الخاص به ويجب أن تكون موجودة على مدار العام، روح تبث فينا الأمل والتفاؤل والتنمية، مشيرًا إلى أن من أهم عوامل نجاح روح أكتوبر التخطيط البارع والجيد جدًا لتنفيذ ما نهدف إليه فيما بعد وهذا ما حدث في بناء الجيش؛ أسلحة حديثة، تدريب على مستوى عال، والمجتمع ككل بيعمل».

لا بد من تحقيق خطط طويلة المدى وخطط تنمية مستدامة

وتابع رفعت رشاد، أنه لا بد من تحقيق خطط طويلة المدى، وخطط تنمية مستدامة وخطط تحسن مستوى الحياة لدى المواطن المصري بأبعادها المختلفة ممثلا بمبادرة حياة كريمة فهي مظلة كبيرة شاملة تشتمل على العديد من البرامج والأفرع من داخلها التي تصل إلى 700 مليار جنيه».