أحمد سويلم: الشاعر داخل القوات المسلحة يختلف عن نظيره خارجها

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إنه كان ضابط احتياط بسلاح الإمداد بالوقود، وجاء توزيعه في عزبة النخل ومعه نحو 12 مجندا، فاقترح على قائده أن ينظم جدولا للمجندين لاستكمال تعليمهم خلال فترة التجنيد، وبالفعل أكمل كل المجندين تعليمهم.

الشاعر في القوات المسلحة يعتاد على المقاومة والصمود

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشاعر داخل القوات المسلحة مختلف عن الشاعر خارج القوات المسلحة، فمن عاش التجربة داخل الجيش يعتاد على المقاومة والصمود.

قصيدة رائعة لأحد أبطال حرب أكتوبر

وذكر أنه كتب قصيدة خلال تجنيده قبل حرب أكتوبر يقول في جزء منها «عز علي أن أنام/ ولا مفر من توعدٍ ومن صدام/ أغمد إذن حكاية الفرار من حديثنا لكي نلبي هاتف المضيق/ ونصحب الصدى على الطريق/ نذيق كأس الموت والحريق/ نصارع الثيران/ نمسح الدمع عن السماء/ ونستعيد في لقائنا النهار/ ونجعل النصر على شفاهنا قصيدة وصيحة وثار».