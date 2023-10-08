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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: حزام ناري مستمر على قطاع غزة لأكثر من 25 دقيقة

كتب:

شريف سليمان
10:17 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة

قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرمت حزاماً نارياً من القصف المستمر، منذ 25 دقيقة ماضية، في منطقة «الشجاعية».

وأضافت «عوكل»، خلال إفادتها على الهواء، أن قوات الاحتلال تواصل تمشيط مناطق كاملة ومربعات سكنية كاملة سوف يتم تسويتها بالأرض شرق قطاع غزة، ولا نعلم حتى الآن هذه المنازل التي ستدمر أخليت من السكان أم لا.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الحزام الناري هو عبارة عن قصف متتالي ومتزامن يستهف منطقة بعينها بيدمرها كلها، وتصل أصوات الانفجارات مستمرة، وقد لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المنكوبة.

وواصلت: «هناك حزام ناري مستمر خلفي في الشجاعية والقصف شديد جدا وعادة ما يكون هذا القصف متتاليا ويستهدف منطقة بأكملها، وسوف يتم تمشيط هذه المنطقة بالكامل، ونتوقع أن يتكرر هذا المشهد في عدد من المناطق الشمالية والشرقية بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».

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