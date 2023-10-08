«الهباش» عن عملية «طوفان الأقصى»: الاحتلال يرتكب مذبحة حقيقية في غزة

وصف المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب «طوفان الأقصى» بأنها في غاية الصعوبة، مؤكداً أن هناك مذبحة حقيقية ترتكب في قطاع غزة، كما امتدت الاشتباكات إلى رام الله، بالضفة الغربية، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المناطق الفلسطينية أصبحت ساحة نضال مفتوحة في كل شبر، من القدس إلى جنين ومن غزة إلى رام الله.

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة » الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مستفيدة في ذلك من دعم أمريكي عدواني مطلق داعم للإرهاب الإسرائيل.

وشدد في تعليقه على الدعم الأمريكي الذي أيدته إدارة بادين تجاه تل أبيب: «لا نبالغ أن واشنطن هي الراعي الرسمي للعدوان الإسرائيلي وكل الدم تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة وعلى العالم أن يفهم ذلك ويعي أن سياسة الكيل بمكيالين وتدليل إسرائيل وحماية الاحتلال ودعمها سياسياً وقانونياً وعسكريا بالعتاد وهي سياسة عدوانية خرقاء».

وثمن الهباش تضامن الفصائل الفلسطينية والمقاومة ودورها في فيما أسماه ساحة النضال المفتوحة قائلاً: «حاول وسط هذا الوضع أن ندافع عن أنفسنا وهو حق مشروع في الدفاع عن أنفسنا والمقاومة حق مشروع وواجب أن نمارسها حماية لأنفسنا ومقدساتنا».