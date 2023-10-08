اليوم الأول بعد المؤتمر.. حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل 3 أحزاب وأعضاء التنسيقية

بعد المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الذي جرى فيه الإعلان عن تفاصيل الحملة وعدد تأييدات المواطنين وتزكييات النواب، واستقبل فيه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، عددا من أسئلة الصحفيين، وفي اليوم الأول بعد المؤتمر، بدأت الحملة عملها سريعًا، واستقبلت اليوم في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، عددًا من الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن لقاءات واجتماعات الأحزاب.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من حزب حماة الوطن برئاسة النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، وفي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتقديرًا لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

وخلال اللقاء، تم تأكيد مبدأ التشاركية بين الأحزاب في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرين إلى إقامة الفاعليات والدعاية الانتخابية في المحافظات في إطار ما حدده القانون.

الحملة تستقبل حزب مستقبل وطن

ثم استقبلت الحملة أيضًا حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، وبدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد وتأكّيد تقدير الحملة لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من حزب التجمع

واستكمالًا للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة الوفد الثالث، وكان قيادات حزب التجمع برئاسة النائب عاطف المغاوري نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

الحملة تستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأخيرًا، استقبلت الحملة وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأشاد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة ومستشارها القانوني، بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب، والالتزام بالدقة والشفافية، إذ أنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي، مؤكدًا ضرورة نقل تلك الخبرة في توعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة فئة الشباب.