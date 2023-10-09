محمد الباز عن حادث الإسكندرية: مرفوض بشكل إنساني وقانوني وديني

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، على حادث الإسكندرية اليوم، قائلًا: «عند تقييم هذا الحادث نجد أننا أمام حادث مرفوض بشكل إنساني وقانوني وديني، بالأشكال كلها، فإذا كان هناك شخص استأمنك على حياته فلا بد أن تمنحه الأمان أيا كانت ديانته، هذه نقطة أساسية».

«الباز»: «هناك محاولة طوال الوقت لتوريط مصر»

وأضاف «الباز»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، «ناس كثيرة استقبلوا الحادث بأنه لا يوجد فيه أي شكل من أشكال المروءة، وعلينا الانتباه لشيء، أن هناك محاولة طوال الوقت لتوريط مصر بشكل ما في الموضوع، نعم مصر منغمسة في الموضوع ولكن في اتجاه الحل».

وواصل: «مصر أعلنت من اللحظة الأولى أن الفاعل يخضع لتحقيق جاد، والبيانات ليست كلام إنشاء، وكلمة جاد لها دلالة، ومن ثم نحن أمام التحقيق، ولكن نجد المنصات الإخوانية تستبق التحقيق فيقولون إنه جرى قتلهم لأنهم كانوا يرفعون علم إسرائيل دون أن يؤكد أحد ذلك».