جميل عفيفي: مصر بلد الأمن.. وحادث الإسكندرية فردي وعارض

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن حادث إطلاق نار اليوم من قبل فرد أمن على فوج سياحي ومقتل سائحين إسرائليين اثنين مجرد حادث فردي ولا يمكن أن يعبر أبداً عن أخلاقيات الشعب المصري، كما أن مصر ستبقى بلد الأمن والأمان وصاحب دور رئيسي ومحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

جهود كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار

وأضاف «عفيفي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإعادة بناء الأمن والاستقرار خلال السنوات الماضية في الداخل والخارج وطورت قواتها المسلحة وشرطتها، واستطاعت القضاء على التنظيمات الإرهابية بعد حرب شرسة لا سيما في سيناء الغالية على كل المصريين.

وقال الكاتب الصحفي، إن مساعي مصر لتحقيق الأمن والاستقرار لم تكن على الصعيد الداخلي فقط بل حتى على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحركت في كافة الاتجاهات من أجل استقرار المنطقة، ولهذا فإن التحركات والاتصالات المصرية التي تتم على كافة الأصعدة والاتجاهات تهدف بالأساس إلى تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتاريخياً كان لها الدور الأكبر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

محاولات للنيل من مصر

وقال جميل عفيفي، في سياق تصريحاته لـ«الوطن»، إن هناك من يحاول النيل من مصر بعد حادث مقتل السائحين الإسرائيليين، لكن هذه مجرد أصوات لا قيمة لها وأصوات تريد استغلال الحادث لضرب السياحة، لأن ما بذلته مصر طوال الفترة الماضية جعلها وجهة لمختلف سياح العالم، لأمنها وحسن معاملة السياح، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتطوير السياحة.

وشدد «عفيفي» على أن الاعتداء على أي سائح في مصر هو أمرفوض دينياً وأخلاقياً أي كانت ديانة السائح أو جنسيته، كل من حمل التأشيرة المصرية هو آمن ولا يجوز الاعتداء عليه، وفي كل الأحوال هذا أمر فردي وعارض ولا يعبر عن المصريين ولا عن الدولة المصرية بلد الأمن والأمان.