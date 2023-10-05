كواليس مفاجأة جماهير الأهلي لـ إمام عاشور.. وتعليق «كولر»

احتفل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع جماهير القلعة الحمراء، بعدما نجح في وضع بصمته الأولى مع المارد الأحمر بتسجيله أول أهدافه في مباراة إنبي، في نصف نهائي كأس مصر، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الأحمر 3-0.

وهتفت جماهير الأهلي لإمام عاشور بعد تسجيله هدف الأهلي الثالث في شباك نادي إنبي، وحرص اللاعب على توجيه تحية خاصة لهم، في حين استمرت الاحتفالات بعد انتهاء المباراة ووجهت الجماهير تحية لإمام عاشور، وسط إشادات بأداء اللاعب.

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