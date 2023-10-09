غارات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة.. والاحتلال يكشف حصيلة قتلى «طوفان الأقصى»

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في منطقة كنعان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وآخر في مدينة رفح جنوب القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشارت مصادر طبية، إلى 5 إصابات بينهم حالة وصفت بالخطيرة نتيجة قصف منزل في مخيم بشيت، كما أوقع القصف دمارا بالمنازل الملاصقة للمنزل، فيما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف منازل الفلسطينيين في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على محيط منطقة الكرامة، كما استهدفت منزلا في منطقة مصبح شمال رفح، وأخرى على دير البلح وسط القطاع، وفي محيط مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان، إن الطائرات شنت سلسلة غارات على عدة أهداف منها منزل في بلدة القرارة على أطراف مدينة خان يونس، كما قصفت المدفعية عدة مواقع شرق محافظة خان يونس.

بحريا، فتحت بحرية الاحتلال نيرانها صوب شاطئ مدينة غزة والسودانية، وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في النقب.

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر تعرضهم لإطلاق نار بمنطقة الجليل

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الأنفاق العسكري غرب مدينة بيت جالا، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قبل اعتقاله، فيما ذكر إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا على إثر تعرضهم لإطلاق نار بمنطقة الجليل الغربي.

اقتحام حي رأس العامود جنوب المسجد الأقصى المبارك

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم في وقت سابق، حي رأس العامود جنوب المسجد الأقصى المبارك، وبلدة العيزرية بشرق القدس المحتلة، كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليلفيما قالت «القاهرة الإخبارية»، إن مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية، حلقت في وقت سابق، في سماء مدينة القدس المحتلة، فيما أشارت«القاهرة الإخبارية»، إلى مهاجمة مستوطنون إسرائيليون عدة منازل في القدس المحتلة.

القوات الإسرائيلية قصفت 653 هدفا منذ بدء العملية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في وقت سابق، إن الفصائل، أطلقت 3284 صاروخا من غزة منذ بدء هجومها، مشيرة إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، قصفت 653 هدفا منذ بدء العملية.