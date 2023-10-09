محمد الباز: إسرائيل خططت لتوطين أهل غزة في سيناء من 61 عاما

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن خوف الناس من الأحداث الجارية في غزة وفلسطين يرجع إلى خطة إسرائيلية عمرها 61 عاما والخاصة بتوطين الفلسطينيين في سيناء، والحديث عنها اليوم.

مشروع طرح أول مرة في عام 1965

وأضاف «الباز»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تحدث أمس أنه على الفلسطينيين مغادرة القطاع، وهي إشارة واضحة إلى محاولة جماعة الإخوان الإرهابية ومن ينتمي إليها إلى المشروع الذي طرح أول مرة في عام 1965 أي حوالي 67 عاما.

ولفت إلى أن هناك مستشاراً إسرائيلياً يدعى إيجور آيلن اقترح حصول إسرائيل على 1600 كيلو متر في سيناء وتوطين أهالي غزة، ليكون وطنا بديلا لهم، وعندما طرحت هذه الحكاية، الشعب الفلسطيني رفض واندلعت مظاهرات لرفضها، لكن هذا المشروع كان قائما في ذهنية حماس وجماعة الإخوان.