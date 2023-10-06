رصد أمواج تسونامي بعد زلزال اليابان اليوم.. ارتفاعها «نصف متر»

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من احتمالية وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد إلى المناطق الساحلية للجزر.

ونقلت «العربية» عن الوكالة، أنه جرى رصد تسونامي صغير يبلغ ارتفاعه حوالي 30 سم أي نحو نصف متر، في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو، وذلك بعدما وقع زلزال في اليابان اليوم، وصلت قوته إلى 6.6 درجة على مقياس ريختر.

زلزال اليابان وقع جنوب طوكيو صباح اليوم

ونقلت «سكاي نيوز» عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، التحذير في أعقاب زلزال اليابان الذي وقع في الساعة 11 صباحًا بالقرب من جزيرة توريشيما في المحيط الهادي، على بعد نحو 550 كيلومترًا إلى الجنوب من طوكيو.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، فإن السلطات اليابانية حذرت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، حيث من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 و 12:00 مساءً بالتوقيت المحلي الياباني، بسبب تحذيرات من حدوث تسونامي بسبب زلزال اليابان.

ما هو التسونامي؟

وكلمة «تسونامي» بحسب تعريف الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنها أمواج نادرة الحدوث، ولكن يمكن أن تكون قاتلة للغاية، وخلال الـ100 سنة الماضية، أدى حدوث 58 كارثة تسونامي إلى وفاة أكثر من 260 ألف شخص، أو ما معدله 4600 شخص لكل كارثة، وهذا يتجاوز المخاطر الطبيعية الأخرى آخرها تسونامي اليابان، وهي عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة التي أنشأتها اضطرابات تحت الماء ولها عادة علاقة مع الزلازل التي تحدث في الأسفل أو بالقرب من المحيط.

وتعد اليابان واحدة من أكثر الأماكن المعرضة للزلازل، وتسبب زلزال هائل في عام 2011 في حدوث تسونامي دمر مساحات شاسعة من شمال اليابان وتسبب في خسائر فادحة.