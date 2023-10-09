قبل نهائي «سود أمريكانا».. ليجا دي كيتو يتعادل مع دلفين بدوري الإكوادور

تعادل فريق دلفين، مع نظيره ليجا دي كيتو، المتأهل لنهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، سلبيا فجر اليوم الاثنين، على ملعب «جوكاي»، في إطار مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإكوادوري.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد دلفين إلى 16 نقطة من 99 لقاءات، محتلا المركز الثاني، فيما ارتفعت نقاط، ليجا دي كيتو إلى 15 نقطة من خوض 8 لقاءات، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإكوادوري.

وفي 5 أكتوبر الجاري، صعد ليجا دي كيتو الإكوادوري، على حساب ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني، لنهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، رغم تعادله سلبيا على ملعب «سوسيداد دي لانوس»، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب على ملعب «لاكاسا بلانكا»، بثلاثية نظيفة.

وتأهل ليجا دي كيتو الإكواودر، لمواجهة فورتاليزا البرازيلي في نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، البطولة القارية الثانية في قارة أمريكا الجنوبية في 28 أكتوبر الجاري بأوروجواي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي لمباراة دلفين وليجا دي كيتو، بـ9 دقائق، أجرى الأخير، تبديل اضطراري بنزول خوسيه كوينتيرو مكان دايكول روميرو بداعي الإصابة

وكان فورتاليزا، الطرف الثاني من مباراة نهائي كوبا سود أمريكانا، حقق انتصارا على أمريكا مينيرو، في الجولة الـ26 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بنتيجة 3-2، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «كاستيلاو».

وبادر أمريكا مينيرو بالتسجيل عن طريق اللاعب جونزالو ماسترياني في الدقيقتين، 18«ضربة جزاء» و23 على التوالي، فيما سجل لفورتاليزا كل من خوان لوسيرو، وخافيير ماتشوكا، وبرونو باتشيكو في الدقائق،31، و56، و68.