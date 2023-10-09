انهيار الشيكل الإسرائيلي بعد «طوفان الأقصى».. أدنى مستوى منذ 8 سنوات

هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ نحو 8 سنوات على خلفية القصف المتبادل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى انخفاض الشيكل في أحدث التعاملات أكثر من 3% مقابل الدولار، ليسجل 3.9581.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نطاق القصف على قطاع غزة، ونفذ 120 غارة على مناطق في بيت حانون، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ساحة السرايا وسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مسجدا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ودمرت منازل في بيت لاهيا بغزة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.