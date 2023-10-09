«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يواصل قصف غزة واستشهاد 465 فلسطينيا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية مستهدفا قطاع غزة والضفة الغربية ردا على العملية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية فجر السبت 7 أكتوبر، والتي أطلقت عليها اسم «طوفان الأقصى».

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن التليفزيون الفلسطيني بأن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 465 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الاحتلال يواصل قصف غزة

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في حي الشجاعية الواقع في شرق مدينة غزة، ومنزلا آخر في مخيم البريج بوسط القطاع، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وتضرر عدد من المنازل القريبة منه.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن مدينة خان يونس، الواقعة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، شهدت قصفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين أحدهما في بني سهيلا شرقا، والآخر يقع في القرارة شمال القطاع.

700 قتيل إسرائيلي و2150 مصابا

يأتي ذلك في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه إلى أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية.

وفي تحديث لأعداد مصابيه والذي نشره على حسابه الرسمي في موقع X "تويتر سابق"، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 2150 إسرائيليا منذ صباح السبت حتى فجر اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين بقرية قريوت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب بوابة نتساني عوز غرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات أطلق خلاله جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.