كيلو البلدي بـ240 جنيها.. اعرف أسعار اللحوم في المنافذ المختلفة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وطرحت الوزارة، اللحوم الطازجة البلدية بسعر 240 جنيها للكيلو، حيث تعمل التموين على طرح جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 الى 25%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

أسعار اللحوم اليوم

وفي السطور التالية نعرض أسعار اللحوم في محلات الجزارة منافذ وزارة الزراعة.

تراوح سعر كيلو الضأن في محلات الجزارة بين 290 و300 جنيه.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 250 و280 جنيها.

تراوحت أسعار اللحم المفروم بين 300 و330 جنيه.

تراوح سعر الكيلو من البتلو بين 250 و300 جنيه.

تراوح سعر الكبدة بين 300 و350 جنيها الكيلو.

سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة اليوم نحو 225 جنيهًا.

تراوحت أسعار اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيها.

سجلت أسعار اللحم الضأن نحو 135 جنيهًا.

سجل سعر الكبدة اليوم نحو 135 جنيهًا.

سجل كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.